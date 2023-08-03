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Güney Kore’de bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Güney Kore'de bıçaklı bir saldırgan 13 kişiyi yaraladı, en az bir kişi hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr
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Güney Kore’de bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Güney Kore’nin Seongnam şehrinde bir kişi, önce otomobilini yayaların üzerine sürerek 4 kişiyi yaraladı, ardından arabadan inerek 9 kişiyi bıçakladı.

Başkent Seul’ün güneyindeki Seongnam’daki polis yetkilisi Yoon Sung-hyun, düzenlediği basın toplantısında, saldırganın şehirdeki bir metro istasyonu yakınında arabasını kaldırımdaki yayaların üzerine sürerek 4 kişinin yaralanmasına neden olduğunu belirtti.

Saldırganın daha sonra arabasından inip 9 kişiyi bıçakla yaraladığını ifade eden Yoon, yaralananların durumu hakkında bilgi vermedi. Daha sonra yapılan açıklamada olayda en az 1 kişinin öldüğü açıklandı.

Olay yerinde yakalanan saldırganın sorguya alındığı kaydedildi. (AJANSLAR)

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