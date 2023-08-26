Güney Koreli protestocular Fukuşima için eylem çağrısında bulundu

Fukuşima krizi devam ediyor. Cumartesi günü Güney Kore'nin başkentinde bir araya gelen protestocular, hükümetin arıtılmış radyoaktif suyun okyanusa boşaltmasıyla ortaya çıkabilecek felaketlerden kaçınmak için adımlar atmasını talep etti.

Sozcu.com.tr

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Japonya’da 2011’deki depremin ardından meydana gelen tsunamide zarar gören Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali’ndeki radyoaktif atık suyun okyanusa boşaltılmasına bu hafta başlandı.

Japonya, daha önce açıklanan plana göre, ilk aşamada 7 gün içinde 7 bin 800 ton atık suyu okyanusa boşaltacak. Mart 2024’e kadar da toplam 31 bin 200 ton radyoaktif atık suyun tahliyesi planlanıyor.

Ancak bu plan, bölgede yaşayan balıkçıların ve çevre aktivistlerinin yanı sıra başta Çin olmak üzere komşu ülkelerin tepkisiyle karşılandı. Güney Kore’de de atık sudan kurtulma hamlesine karşılık geldi.

Kore Radyasyon İzleme Grubu’ndan Choi Kyoungsook, “Deniz ürünlerinde radyoaktif maddelerin tespit edilmesi gibi felaketleri hemen görmeyeceğiz ancak bu durumun yerel balıkçılık endüstrisi için bir risk oluşturması kaçınılmaz görünüyor ve hükümetin çözümler bulması gerekiyor” dedi.

Reuters’ın haberine göre; Güney Kore’de gerçekleşen protestoya ise yaklaşık 30 bin kişi katıldı.

JAPONYA, SUYUN GÜVENLİ OLDUĞUNU SÖYLÜYOR

Tesisten sorumlu kuruluş olan Tokyo Electric Power, izotopları uzaklaştırmak için filtreliyor ve geriye yalnızca hidrojenin ayrılması zor radyoaktif izotopu olan trityum kalıyor.

Kyodo haber servisinin bildirdiğine göre, Japonya’daki balıkçılık kurumu tesisin çevresindeki sularda test edilen balıkların tespit edilebilir düzeyde trityum içermediğini söyledi.

Güney Kore suyun boşaltılmasıyla ilgili herhangi bir bilimsel sorun görmediğini söylerken çevre aktivistleri olası tüm etkilerin araştırılmadığını savunuyor. Kyoungsook, “Kimse önümüzdeki 100 yıl içinde deniz ekosistemine ne olacağını bilemez” dedi.

Japonya, yaklaşık 500 olimpik yüzme havuzunu doldurmaya yetecek kadar içeren depolama tanklarının dolu olması nedeniyle suyu salmaya başlamasının gerektiğini söylüyor. Su, 2011 depremi ve tsunamide tahrip olan reaktördeki yakıt çubuklarıyla temastan kirlendikten sonra damıtıldı.

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