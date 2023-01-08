Güney Sudan devlet başkanının altını ıslattığı görüntü olay yarattı

Güney Sudan'da Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'nin bir açılış töreninde altını ıslattığı görüntüyü yayınladığı gerekçesiyle 6 gazeteci gözaltına alındı. ABD merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), gazetecilerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Sozcu.com.tr

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CPJ’den yapılan yazılı açıklamada, “3 Ocak Salı günü Ulusal Güvenlik Servisi görevlileri, devlet tarafından yönetilen Güney Sudan Ulusal Kanalından (SSBC) 6 gazeteciyi gözaltına aldı. Gazeteciler, Aralık ayında sosyal medyada geniş çapta yer bulan ve ülke devlet başkanının altını ıslattığı bir görüntüyü sızdırdıkları iddiasıyla soruşturma altında. SSBC o görüntüleri yayınlamadı” denildi.

DERHAL SERBEST BIRAKILMALILAR

CPJ Afrika Temsilcisi Muthoki Mumo, gözaltındaki gazetecilerin derhal serbest bırakılması gerektiğini ifade ederek, “Yetkililer bu 6 SSBC çalışanını koşulsuz olarak serbest bırakmalı ve daha fazla yıldırma veya tutuklama tehdidi olmadan çalışabilmelerini sağlamalıdır” ifadelerini kullandı.