Gürcistan parlamentosunda vekiller birbirine girdi

Gürcistan yeni haftaya hareketli başladı...

Sozcu.com.tr

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Gürcistan’da vekiller bugün başkent Tiflis’teki meclis binasında tartışmalı bir yasa tasarısı için karşı karşıya geldi.

Gürcistan’ın komşusu Rusya’dakine benzer bir “yabancı unsur” düzenlemesine gidilmesini öngören yasa tasarısı oylanmadan önce bazı vekiller karşı karşıya geldi. Yasa tasarısına karşı çıkanlar, bu hamlenin Rusya’dakine benzer bir sürece sebep olabileceğini açıklarken yasal işler komitesinde vekillerin sözlü atışması kısa sürede alevlendi.

BÜTÇENİN YÜZDE 20’DEN FAZLASI…

Yasa tasarısında bütçesinin yüzde 20’den fazlasını başka ülkelerden alan kurum ve kuruluşların “yabancı unsur” olarak kayıtlara geçmesi ve adalet bakanlığına bu yönde bildirim yaparak bakanlığın takibine girmesi zorunlu hale getirilmesi bekleniyor. Gürcistan Adalet Bakanlığı’na resmi başvuru yapılmaması durumunda kurumlar büyük cezalar alabilecek.

Yasa tasarısına karşı olan Irakli Pavlenishvili, “Rusya’nın kullandığı yasa tasarısı Gürcistan’ın ulusal çıkarlarına hizmet etmiyor ve Avrupa hayalimize de karşı. Uluslararası kamuoyu ve Gürcistan halkı bu konuda hemfikir” dedi. Muhalif siyasetçiler 2012’de Rusya’da uygulanan yasa tasarısının sivil yaşamı ve bağımsız medyayı olumsuz etkilediğini söyledi.

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