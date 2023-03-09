Gürcistan’da ayaklanmaya yol açan yasa geri çekildi
Gürcistan'ı karıştıran ve büyük protestolara yol açan yabancı ajan tasarısı geri çekildi.
Gürcistan'da büyük tartışmalara ve protestolara yol açan “yabancı etkinin şeffaflığı” hakkındaki yasa geri çekildi.
Yabancı ülkelerin istihbarat faaliyetleriyle ilgili yasanın onaylanmasını protesto eden göstericiler dün gece de başkent Tiflis'teki meclis binasını kuşatmaya çalışmış, polis kalabalığı biber gazı ve tazyikli suyla dağıtmıştı. Yasanın iptalini talep eden göstericiler, meclisteki camları kırmış ve polis arabalarına zarar vermişti.
İki gün süren gösterilerde 70’ten fazla protestocunun gözaltına alındığı ve 50 kadar polisin yaralandığı belirtilmişti.
Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili de “yabancı etkinin şeffaflığı” yasasına tepki göstererek yasanın “Rusya’nın talimatıyla” hazırlanmış olabileceğini öne sürmüştü.
Tepkilerin ardından iktidardaki Gürcü Hayali partisi, toplumdaki çatışmanın sonlandırılması amacıyla yasayı koşulsuz olarak geri çektiğini açıkladı.