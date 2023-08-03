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Gürcistan’da tatil beldesinde toprak kayması

Gürcistan'ın Raça-Leçkhumi ve Kvemo Svaneti bölgesinde yer alan tatil beldesi Şovi'de toprak kayması meydana geldi ve yaklaşık 70 kişi daha güvenli yerlere nakledildi.

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Gürcistan’da tatil beldesinde toprak kayması

Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Şovi’de bir otelin de bulunduğu alanda toprak kaymasının meydana geldiği belirtildi.

Sel ve toprak kayması nedeniyle yolların da hasar gördüğü bölgeye helikopterler ile kurtarma ekiplerin gönderildiği ifade edilen açıklamada, şimdiye kadar yaklaşık 70 kişinin daha güvenli yerlere gönderildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, dağlık bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. (AA)

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