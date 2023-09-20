Guterres: İklim kriziyle cehennemin kapıları açıldı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, iklim krizine yönelik, "İnsanlık cehennemin kapılarını açtı." dedi.

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BM Genel Sekreteri Guterres, BM 78. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen BM İklim Zirvesi’nde konuştu.

Zirvedeki odak noktalarının iklim krizine yönelik çözüm önerileri olduğunu belirten Guterres, “İnsanlık cehennemin kapılarını açtı.” ifadesini kullandı.

Guterres, dünyadaki “korkunç sıcakların” etkilerine dikkati çekerek sel nedeniyle çiftçilerin mağduriyet yaşadığını, bunaltıcı sıcakların hastalıklara neden olduğunu ve yangınlar sebebi ile de insanların yer değiştirmek zorunda kaldığını söyledi.

“TEHLİKELİ VE İSTİKRARSIZ BİR DURUMLA KARŞI KARŞIYAYIZ”

Guterres, iklimin değişmemesi halinde sıcaklık artışlarıyla dünyanın “tehlikeli ve istikrarsız” bir durumla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Küresel sıcaklıktaki artışın halen 1,5 dereceyle sınırlandırılabileceğine işaret eden Guterres, “Herkes için hala temiz hava, yeşil işler ve uygun fiyatlı temiz enerji içeren bir dünya inşa edebiliriz.” dedi.

Dünya liderlerine, emisyonları azaltma çağrısında bulunan Guterres, “Fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjilere geçiş gerçekleşiyor ancak biz onlarca yıl gerideyiz.” dedi. (AA)

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