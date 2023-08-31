Guterres: Ukrayna’da barış mümkün görünmüyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yakın zamanda Ukrayna'da barış sağlanmasının mümkün görünmediğine işaret etti.

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BM Genel Sekreteri Guterres, New York’taki BM binasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Eylülün “çok taraflı diplomasi” ayı olacağını ifade eden Guterres, kendisinin Kenya’daki Afrika İklim Zirvesi, Endonezya’daki Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) – BM Zirvesi, Hindistan’daki G20 Zirvesi ve Küba’daki Çin-G77 Zirvesi’ne katılacağını duyurdu.

New York’ta ise BM 78. Genel Kurulu’nun gerçekleşeceğini anımsatan Guterres, burada Ukrayna’da barışa ilişkin çok büyük bir gelişme beklemediğini ifade etti.

Guterres, “Ümit hiç bir zaman bitmez ancak yakın gelecekte Ukrayna’da barış mümkün görünmüyor. Aksine inandığımı söylesem yalan söylemiş olurum.” diye konuştu.

BM Genel Sekreteri, bu nedenle Ukrayna’daki savaşın olumsuz etkilerini azaltmanın önem taşıdığını dile getirdi.

“ASKERİ HÜKÜMETLER KRİZLERİ DERİNLEŞTİRİYOR”

Afrika kıtasındaki gelişmeler hakkında da konuşan Guterres, kıtada çok sayıda ülkenin önemli yönetişim sorunlarıyla mücadele ettiğini kaydetti.

Guterres, “Ancak askeri hükümetler çözüm sağlamıyor, sorunları artırıyor. Krizleri çözemiyor, daha da derinleştiriyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Tüm bölgedeki ülkelere güvenilir demokratik kurumlar inşa etme çağrısında bulunan Guterres, hukukun üstünlüğünün öneminin de altını çizdi.

Guterres, farklı Afrika kökenli bölgesel örgütlerin diplomasi çabalarının desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Aynı zamanda Afrika’da sorunların temeline inilmesi için gerekli koşulların sağlanması gerektiğine işaret eden Guterres, kıtadaki en temel problemin yetersiz kalkınma olduğunu ifade etti. (AA)

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