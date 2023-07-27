Haftanın dört günü çalışmak verimliliği artırdı

Uluslararası bir deneyle haftanın dört günü çalışmanın, üretkenliği olumsuz yönde etkilemediği ortaya çıktı. Deneye göre çalışma gün sayısının düşmesiyle çalışanların şirkete bağlılığı da arttı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İş dünyası son yıllarda köklü değişiklikler yaşıyor. COVID-19 salgınıyla beraber uzaktan çalışmanın yeni normal haline gelmesi çok konuşulmuş ve hatta salgının etkisini azaltmasıyla tartışmalar yaratmıştı. Twitter, Meta, Apple, Google gibi teknoloji şirketleri çalışanlarını yeniden ofise beklerken itirazlarla karşılaşmıştı.

Henüz uzaktan çalışma ve hibrit çalışma gibi yeni sistemler iş yerlerinde hâlâ yöneticilerle çalışanlar arasında tartışmalı bir konu olmaya devam ederken şimdi de yeni yapılan bir araştırma dikkat çekiyor ve dört günlük çalışma haftasını gündeme getiriyor.

Daha önce de dört günlük çalışma haftası ile ilgili deneyler yapılıyordu ancak son yapılan uluslararası bir deneye göre; haftayı dört gün olarak benimseyen işletmeler, üretkenliğin olumsuz yönde etkilenmediğini gördüler.

DAHA VERİMLİ ÇALIŞILIYOR

“4 Day Week Global” projesi, denemelerin başlatılmasından bir yıl sonra, çalışanların ortalama çalışma süresinin 38 saatten 32,97’ye düştüğünü bildirdi. Raporda, saatlerin azalmasında beş günlük görevleri dört güne sıkıştırarak değil, çalışanların daha verimli çalışmasıyla sağlandığı belirtildi.

4 Day Week Global’den Dr Dale Whelehan şunları söyledi: “Pilot programımızın sona ermesinden sonra da insanların dört günlük hafta ile sahip olmaya devam ettikleri olumlu deneyimi görmekten mutluluk duyuyoruz. Sık sık duyduğumuz bir endişe, altı aylık denemelerimizin sonuçlarının sürdürülebilir olmadığı, ancak bir yıl sonra buradayız ve faydalar artmaya devam ediyor. Bu, bu modelin sürdürülebilirliği için çok umut verici ve şirketlerin deneyimlerini gelecekte de takip etmeyi dört gözle bekliyoruz.”

ŞİRKETTEN AYRILMAK İSTEMİYORLAR

Çalışma, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere ve İrlanda’dan işletmeleri kapsıyor. Çalışmaya katılanlar çok daha iyi bir iş-yaşam dengesine sahip olduklarını ve bu nedenle daha az zihinsel ve fiziksel sağlık sorunları yaşadıklarını söylediler.

2021’de denemeye katılan şirketlerden biri olan Kickstarter’ın baş strateji sorumlusu olan Jon Leland şunları söyledi: “En derin etki, çalışanların elde tutulması üzerinde oldu. Dört günlük çalışma haftasının uygulanmasından bu yana çok az kişinin şirketten ayrılmayı seçtiğini gördük. Personeli elde tutma oranı pilot uygulamadan önce yaklaşık yüzde 70’ten yüzde 90’ın üzerine çıktı.”

Bu yılın başlarında, İngiltere’nin Kamu ve Ticari Hizmetler Sendikası, hükümete ücrette herhangi bir kesinti olmaksızın kamu hizmetinde haftada dört gün çalışmanın uygulanması için çağrıda bulundu.

Sendika, evden çalışmanın, personelin her zaman nöbette olduğunu hissetmesine neden olduğunu söyledi. Ancak Hükümet, dört günlük bir çalışma haftası başlatma planı olmadığını söylüyor.

İlginizi Çekebilir 12 bin kişilik ankette çarpıcı sonuçlar: "Dört gün çalışma için iş değiştirebilirim"

İlginizi Çekebilir Uzaktan çalışmayla ilgili çarpıcı anket: Dev şirketler ofislerini küçültmeye başladı

İlginizi Çekebilir Çarpıcı uzaktan çalışma araştırması: Türkler yoldan tasarruf ettikleri zamanı yine işe harcadı