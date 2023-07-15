Hakan Fidan’ın kıyafet tercihi gündem oldu

Endonezya'da düzenlenen ASEAN toplantısında diplomatik görüşmeler renkli gömleklerin gölgesinde kaldı. Mevkidaşlarının aksine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın resmi kıyafetten ödün vermemesi dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın dün Endonezya'da ABD’li mevkidaşı Antony Blinken’la görüşmesinde kıyafetler gündem oldu.

Görüşmede Hakan Fidan takım elbise giyerken Blinken’ın üzerindeki renkli gömlek dikkat çekti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 56. Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Endonezya’nın başkenti Cakarta’ya giden Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Fidan ve Blinken’ın Vilnius’taki NATO Liderler Zirvesi’nde alınan kararların takibi ve Afganistan’daki güncel gelişmeleri ele aldığı kaydedildi.

Dışişleri Bakanı Fidan, ASEAN zirvesi kapsamında Blinken dahil birçok isimli ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Bazı konuklar zirvede yerel kültürü simgeleyen renkli gömlekleri tercih ederken Hakan Fidan takım elbiseyle görüşmelere katıldı.

Fidan'ın görüştüğü ev sahibi Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo da yerel kıyafetiyle dikkat çekti.

Bakanların farklı renklerdeki desenli gömlekleri sosyal medyada da gündem oldu.

Birçok kişi gömleklerin toplantının ciddiyetini hafiflettiği yorumunu yaptı. Bazı kişiler de bu gömleklerle bakanların film yıldızına benzediğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Türkiye ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği’nin (ASEAN) çok daha ileri seviyede işbirliği yapması gerektiğine inandıklarını belirterek, “Güneydoğu Asya ile Türkiye arasındaki güçlendirilmiş işbirliği, küresel gidişat üzerinde kalıcı ve olumlu bir etki bırakma potansiyeline sahip.” dedi.

Uluslararası sistemin büyük bir dönüşümün eşiğinde olduğunu kaydeden Fidan, tüm dünyada bölgesel ve sivil çatışmaların arttığını, küresel ekonomik toparlanmanın zayıfladığını, enerji krizinin henüz bitmediğini, yoksulluk, eşitsizlik, gıda güvensizliği ve iklim şoklarının endişe verici seviyelerde olduğunu söyledi.

Fidan, ayrıca 2030’a kadar sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmanın zorluğuna dikkati çekerek, “Ancak bir Endonezya atasözünün dediği gibi, sağlam ağaç fırtınadan korkar. Güneydoğu Asya ile Türkiye arasındaki güçlendirilmiş işbirliği, küresel gidişat üzerinde kalıcı ve olumlu bir etki bırakma potansiyeline sahip.” ifadelerini kullandı.

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