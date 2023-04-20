Hamaney’den 1760 mahkuma af ve ceza indirimi

İran lideri Ali Hamaney, 1760 mahkum hakkında af veya ceza indirimini içeren teklifi onayladı.

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İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansına göre, Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei’nin önerisi ve İran liderinin onayıyla 1760 mahkumun cezalarına ilişkin düzenleme yapıldı.

Kararın, Ramazan Bayramı dolayısıyla Devrim ve Genel Mahkemeler ile Silahlı Kuvvetler Yargı Kurumlarından ceza alan mahkumları kapsadığı belirtilirken, söz konusu mahkumlardan kaçının affedildiği kaçında ise ceza indirimine gidildiğine ilişkin bilgi verilmedi.

AF YETKİSİ BULUNUYOR

İran Anayasası’na göre Hamaney’in mahkumları af yetkisi bulunuyor. Hamaney, İran Yargı Erki’nin talebi üzerine her sene devrimin yıl dönümü başta olmak üzere bayramlarda ve diğer dini günlerde mahkumlar için af çıkarıyor.

Ülkede Hamaney’in onayıyla şubat ayında da devrimin 44. yıl dönümü dolayısıyla Mahsa Emini gösterileriyle bağlantılı olanlar dahil on binlerce tutuklu ve mahkum için af veya ceza indirimi kararı alınmıştı. (AA)

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