Hamas: İsrail askerlerini esir almaya devam edeceğiz

Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, Filistinli tutukluların özgürlüğüne kavuşması için İsrail askerlerini esir almaktan geri durmayacaklarını belirtti.

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Hamas’ın internet sitesinden verilen habere göre Aruri, İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklu Hasan Selame’nin yazmış olduğu “Otobüsler Yanıyor” isimli kitabın tanıtımı için Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentinde düzenlenen etkinlikte konuştu.

Filistinli tutukluların özgürlüğüne kavuşturulmasının Hamas’ın önceliklerinin başında geldiğini hatırlatan Aruri, “Demir parmaklıklar ardında bir Filistinli bile olsa görevimizi yerine getirmemiş sayılırız. Bu nedenle tüm esirlerimiz serbest kalıncaya dek İsrail askerlerini esir almaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Hamas’ın elinde esir İsrail askerleri olduğunu ve söz verdikleri gibi bunların sayısını artıracaklarını kaydeden Aruri, “her ne pahasına olursa olsun Filistinli tutukluları özgürlüklerine kavuşturacaklarını” aktardı.

Hamas’ın askeri kanadı Kassam Tugayları komutanlarından Selame, onlarca İsraillinin ölümüne yol açan operasyonlar düzenlemekle suçlanıyor. Selame’nin 48 ayrı müebbedi ve 30 yıl hapis cezası bulunuyor.

KASSAM TUGAYLARINCA ESİR ALINDIĞINI DUYURULAN İSRAİLLİLER

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail’in 2014’te Gazze’ye düzenlediği saldırılar sırasında 2’si asker 4 İsraillinin esir alındığını açıklamıştı. Kassam Tugayları, bu kişilerin durumu hakkında herhangi bir bilgi vermemişti.

İsrail tarafı ise Oron Şaul ve Hadar Goldin isimli askerlerinin savaşta öldüklerini ancak cesetlerinin alıkonulduğunu, biri Etiyopya asıllı (Avera Mengistu) diğeri Arap (Hişam es-Seyyid) olmak üzere 2 vatandaşının da Gazze’de olduğunu ileri sürmüştü.

İsrail Savunma Bakanlığı, daha sonra Gazze savaşında öldüğü duyurulan Goldin ve Şaul isimli askerlerin durumunu “kayıp ve esir” olarak değiştirmişti.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunda 7 Haziran 2021’de yayımlanan bir programda, kimliğine ilişkin bilgi verilmeyen, Gazze’de Kassam Tugaylarının elinde tutulduğu belirtilen İsrailli askerin ses kaydına yer verilmişti.

Kassam Tugayları, 28 Haziran 2022’de Gazze’de elinde tuttuğu İsraillilerden Hişam es-Seyyid’in videosunu yayımlamıştı.

2011’DEKİ ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Hamas’ın Mısır aracılığıyla İsrail’le 11 Ekim 2011’de yaptığı esir takası anlaşması çerçevesinde, bir İsrail askeri (Gilad Şalit) karşılığında hapishanelerdeki 1027 Filistinli tutuklu serbest bırakılmıştı

Ancak İsrail, serbest bırakılan Filistinlilerden bazılarını yeniden tutuklamış ve haklarındaki önceki cezaları yeniden vermişti. (AA)

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