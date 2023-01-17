Hamas, İsrailli esirin görüntüsünü yayınladı! Netanyahu doğruladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas tarafından yıllardır Gazze Şeridi’nde esir tutulan Etiyopya asıllı İsrailli Avera Mengistu’nun yayımlanan görüntülerinin doğruluğunu teyit etti.

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İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, Başbakan Netanyahu, İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Başkanı Ronen Bar ile işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde yer alan Şabak’ın çalışma alanında incelemelerde bulundu.

Bu sırada Hamas’ın yayımladığı İsrailli esirin görüntüleri hakkında konuşan Netanyahu, Mengistu'nun hayatta olduğunu başından beri bildiklerini ve dün de bildiklerini teyit eden yeni bir gelişmeye tanıklık ettiklerini söyledi.

İsrail Başbakanı, Mengistu'nun başına geleceklerden Hamas’ın sorumlu tutulacağını ifade etti.

Netanyahu, ayrıca, İsrail’in Mengistu ve diğer esirlerin iadesi için çabalarını hiçbir zaman durdurmadığını dile getirdi.

HAMAS’IN PAYLAŞTIĞI GÖRÜNTÜLER

Hamas’ın askeri kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları, dün, yıllardır Gazze’de rehin tutulan Etiyopya asıllı İsrailli Mengistu’nun görüntülü mesajını paylaşmıştı.

Görüntülerde İsrailli yetkililere seslenen Mengistu, şunları söylemişti:

“Ben esir Avera Mengistu. Sıkıntı ve acıyla geçen bunca yıldan sonra ben ve arkadaşlarım daha ne kadar burada esaret altında kalacağız? İsrail devleti ve halkı nerede?”

Netanyahu’nun basın ofisi, dün hükümet üyelerine gönderdiği yazılı mesajda, bu aşamada Hamas’ın yayımladığı videonun doğruluğunu tespit etmenin mümkün olmadığını ifade etmiş ve Hamas’ı esir takası konusunda muhtemel bir anlaşma fırsatını baltalamakla suçlamıştı.

KASSAM TUGAYLARINCA ESİR ALINDIĞI DUYURULAN İSRAİLLİLER

Kassam Tugayları, İsrail’in 2014’te Gazze’ye düzenlediği saldırılar sırasında 2’si asker, 4 İsraillinin esir alındığını açıklamıştı.

İsrail tarafı ise Oron Şaul ve Hadar Goldin isimli askerlerinin savaşta öldüklerini ancak cesetlerinin alıkonulduğunu, biri Etiyopya asıllı (Avera Mengistu) diğeri Arap (Hişam es-Seyyid) olmak üzere 2 vatandaşının da Gazze’de olduğunu ileri sürmüştü.

İsrail Savunma Bakanlığı, daha sonra Gazze savaşında öldüğü duyurulan Goldin ve Şaul adlı askerlerin durumunu “kayıp ve esir” olarak değiştirmişti.

Kassam Tugayları, 28 Haziran 2022’de Gazze’de elinde tuttuğu İsraillilerden Hişam es-Seyyid’in videosunu yayımlamıştı.

Gazze’deki Hamas yetkilisi Yahya Sinvar, Aralık 2022'de yaptığı açıklamada, “İsrail esir takası anlaşmasını ertelerse Kassam Tugayları’nın elindeki İsrail askerlerinin dosyasını sonsuza kadar kapatmakla” tehdit etmişti. (AA)

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