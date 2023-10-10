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Hamas, İsraillilere süre verdi: Kaçın, vuracağız

Cumartesi günü İsrail'i vuran Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, bugün çok sert bir açıklama yaptı.

Sozcu.com.tr
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Hamas, İsraillilere süre verdi: Kaçın, vuracağız

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