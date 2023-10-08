Hamas, kameralar önünde genç kadını böyle kaçırdı: Erkek arkadaşı çaresizce izledi

Orta Doğu kaynıyor... Hamas'ın önceki gün gerçekleştirdiği baskın sonrasında ölü ve yaralı sayısı artarken, sınıra yakın bir konumda düzenlenen partiden kaçırılan bir genç kadının görüntüleri uluslararası kamuoyunu ayağa kaldırdı.

Sozcu.com.tr

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Hamas ile İsrail arasında yaşanan karşılıklı saldırılardan en çok etkilenenler yine siviller oldu… Resmi verilere göre 400’den fazla insan yaşamını yitirirken çok sayıda insanın da kaçırıldığı açıklandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise şiddetin boyutu gözler önüne serildi. Birçok İsrail yerleşimine baskın düzenleyen Hamas, sokak ortasında insanları öldürürken, İsrail de misilleme yaparak Gazze şeridinde ve Lübnan’daki bazı noktalara saldırı gerçekleştirdi.

Sosyal medyada paylaşılan video ve görüntüler ise sivillerin nasıl öldürüldüğünü ve kaçırıldığını gözler önüne serdi… İsrail-Filistin sınırına yakın bir yerde gerçekleşen bir müzik festivalini basan Hamas militanları, Noe Argamani isimli 25 yaşındaki bir kadını kameralar önünde kaçırdı.

ERKEK ARKADAŞI DA BU GÖRÜNTÜDEN SONRA KAYBOLDU

Hamas militanları çığlıklar içinde yardım isteyen ve bağıran genç kadını bir motosiklete bindirerek Gazze sınırına götürdü. Video boyunca, “Beni öldürmeyin! Hayır, hayır, hayır” diye bağıran Noa Argamani, o sırada Hamas militanları tarafından tutulan erkek arkadaşı Avi Nathan’a bakıyor. Nathan çaresizce kız arkadaşının kaçırılmasını izliyor.

Yetkililer Nathan’ın da kayıp olduğunu ve kendisinden henüz haber alınamadığını duyurdu. Nathan’ın öldürülmüş olabileceği ihtimalinin olduğu da belirtildi. Argamani’nin üniversitedeki oda arkadaşı Amir Moadi de konuştu. Moadi, “Ailesinin neler hissettiğini düşünemiyorum. Bu videoyu şans eseri sosyal medyada görmüşler” dedi.

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