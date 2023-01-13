Hamas lideri Heniyye, BM’li yetkili ile İsrail hükümetini görüştü

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin, Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland ile İsrail'deki yeni hükümeti görüştüğü bildirildi.

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Hamas’tan yapılan yazılı açıklamaya göre Heniyye, Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland ile Katar’ın başkenti Doha’da bir araya geldi.

Filistin’deki gelişmelerin konuşulduğu görüşmede, “Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin halkını hedef alan” İsrail’de Binyamin Netanyahu başkanlığında kurulan yeni hükümetin değerlendirildiği belirtildi.

Görüşmede ayrıca, İsrail hükümeti bakanlarının “bölgede patlamaya yol açabilecek, saldırgan niyetleri ve planlarını yansıtan açıklamalar ve davranışlarının” ele alındığı kaydedildi.

Heniyye ve Wennesland’ın “İsrail hükümetinin Mescid-i Aksa’ya yönelik tavrının yol açtığı sorunları” değerlendirdiği aktarıldı.

BEN-GVİR’İN PROVOKATİF MESCİD-İ AKSA BASKINI

Provokatif eylemleriyle tanınan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 3 Ocak’ta İsrail polisinin yoğun koruması altında Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemişti.

Filistinlilere yönelik ırkçı ve ayrımcı politikalarıyla bilinen Yahudi Gücü Partisi lideri Ben-Gvir, 5 yıl sonra Harem-i Şerif’e giren görevdeki ilk İsrailli bakan olmuştu.

Baskına Filistin yönetiminin yanı sıra Türkiye dahil çok sayıda ülke ve uluslararası kuruluştan tepki açıklamaları ve “statükonun korunması” mesajı gelmişti. (AA)