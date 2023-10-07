Hamas operasyonu sonrası İsrailli yerleşimciler kaçıyor
Hamas ve diğer Filistinli silahlı grupların İsrail'e karşı başlattığı operasyon sonrası Yahudi yerleşim bölgelerinde yaşanan panik ve kaçış sosyal medyaya yansıdı.
Hamas’ın gece saatlerinde İsrail’e başlattığı sızma operasyonu bölgede tansiyonu fırlatırken, Yahudi yerleşimlerinde çok sayıda İsrailli bölgeden koşarak kaçtı.
Gazze’den İsrail topraklarına atılan yüzlerce roket sonucu bölgede büyük panik yaşandı. Hamas militanlarının İsrail topraklarına girmesiyle bölgede yaşayan yerleşimciler araçlarla ya da koşarak güvenli yerlere kaçmaya çalıştı.
Çok sayıda İsraillinin kaçışı sosyal medyaya da yansıdı.
İsrail basını, Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları’na bağlı bazı grupların abluka altındaki Gazze Şeridi yakınlarındaki İsrail yerleşim bölgelerinde sokaklarda görüldüğünü aktardı. Haaretz gazetesinin İsrail polisine dayandırdığı habere göre, 60 kadar silahlı Filistinlinin 14 ayrı İsrail bölgesine girdiği belirtiliyor. (AJANSLAR)