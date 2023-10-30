Hamas rehine videosu yayımladı, Netanyahu’dan açıklama geldi

İsrail ile savaşları 24. gününde sertleşerek devam ederken Hamas, elinde tuttuğu rehinelerin bir videosunu yayımladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, videonun zalimce olduğunu belirtti ve "Psikolojik bir propaganda" yorumunu yaptı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Hamas, bugün üç İsrailli rehinenin videosunu yayımladı.

Netanyahu, video hakkında “acımasız, psikolojik bir propaganda” değerlendirmesini yaptı.

“Rehineleri evlerine döndürmek için her şeyi yapacağız” diyen Netanyahu, videodaki 3 kadına “Kalbimiz sizlerle” diyerek seslendi.

REHİNELER NE DEMİŞTİ?

Görüntüdeki 3 esir kadından biri, dün esirlerin aileleri için düzenlenen basın toplantısına dikkati çekerek, “Ateşkes olması gerektiğini ve bizi serbest bırakmanız gerektiğini biliyoruz. Serbest kalmamız için söz verdiniz” dedi.

“BİZİ ÖLDÜRÜYORSUN”

İsrailli kadın, Netanyahu’ya hitaben, şunları Söyledi:

“Senin politik, askeri ve güvenlik alanındaki rezaletini taşıyoruz. Çünkü sen 7 Ekim'de işleri berbat ettin. Çünkü orada ordu yoktu, kimse gelmedi, bizi kimse korumadı. Hiçbir ‘şartın’ bulunmadığı şartlar altında tutsağız. (Netanyahu) Bizi öldürüyorsun, hepimizi öldürmek mi istiyorsun, hepimizi İsrail ordusuyla öldürmek mi istiyorsun, herkesi katlettiğin yetmedi mi, İsrail vatandaşlarının öldürülmesi senin için yeterli değil mi?”

Netanyahu’dan esir takası yapmasını isteyen İsrailli kadın, “Bizi şimdi serbest bırak. (Filistinlileri kastederek) onların vatandaşlarını ve tutsaklarını hemen bırak. Herkesi serbest bırak, ailelerimizin yanına dönelim. Şimdi!” diye konuştu. (REUTERS-AA)