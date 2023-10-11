Hamas’ın kaçırdığı Taylandlıların aileleri isyan etti: Bu bizim savaşımız değil

Gazze'deki Filistinli silahlı grupların cumartesi günü binlerce roket fırlatarak ve İsrail topraklarına girerek onlarca kişiyi öldürmesi dünyada şok etkisi yaratırken Hamas'ın kaçırdığı kişiler arasında çok sayıda Taylandlı işçi de var.

Sozcu.com.tr

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Hamas’ın baskınında Taylandlı 14 işçinin rehin alınarak Gazze’ye kaçırılması, 20 Taylandlının da öldürülmesi Uzay Doğu ülkesinde şok etkisi yarattı.

El Cezire televizyonuna konuşan Taylandlı Kanyarat Suriyasri, baskın sırasında Hamas militanlarının yere yatırdığı kişiler arasında olan eşini omzundaki Budist dövmesinden tanıdığını anlattı. 40 yaşındaki eşi Owat Suriyasri’nin Hamas’ın kaçırdığı 14 Taylandlıdan biri olduğunu söyleyen Kanyarat, “Hamas’tan Taylandlıları bırakmasını istiyoruz. Bizim bu olanlarla bir ilgimiz yok. Ailelerine bakmak için çalışmak üzere İsrail’e gittiler. Hepsinin çocukları var” dedi.

Owat Suriyasri’nin, İsrail’de tarım alanında çalışan 300 bine yakın Taylandlı gibi ülkenin en yoksul bölgesi Owat’tan olduğu belirtildi. İsrail, 2011’de Tayland’la yabancı işçilerin istihdamına yönelik bir anlaşma imzalamıştı.

Hamas’ın kanlı baskınında ölen yabancılar sıralamasında Taylandlılar ilk sırada yer alıyor. Tayland Dışişleri Bakanlığı’na göre en az 20 Taylandlı İsrail’i hedef alan saldırılarda hayatını kaybetti.

Taylandlı göçmen işçilerin tercih ettiği yerler arasında İsrail, Güney Kore ve Tayvan’ın ardından üçüncü sırada geliyor.

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