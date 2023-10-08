Hamas’ın öldürüp soyduğu kadının kimliği belli oldu: 30 yaşındaki dövmeciymiş

İsrail ile Hamas arasında karşılıklı saldırılar devam ederken, dün sosyal medyada yayınlanan ve kan donduran görüntülerle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Hamas’ın İsrail’e yönelik saldırısı sonrasında bölgede tansiyon bir anda yükselirken, taraflar birbirlerine karşılıklı olarak saldırmaya devam ediyor…

Her iki taraf da intikam yemini ederken, bölgede ölü ve yaralı sayısı giderek artıyor. Hamas’ın dün başlattığı baskın sonrasında resmi verilere göre en az 480 İsrailli ve Filistinli yaşamını yitirirken, Hamas, çok sayıda İsrailliyi de tutsak ettiğini duyurdu.

Uluslararası kamuoyu bölgede yaşanan şiddeti kınarken ABD de İsrail’e desteğini sürdürdüğünü duyurdu.

Hamas, yaklaşık 50 İsrailli rehineyi Gazze’deki yeraltı tünellerine götürdüğünü duyururken, İsrail askerleri ile Hamas militanları arasında en az 20 farklı lokasyonda çatışmaların da yaşandığı belirtildi.

Öte yandan dün sosyal medyada yayınlanan ve uluslararası kamuoyunun büyük tepkisini çeken görüntülerle ilgili yeni bilgiler de geldi… Dün sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Hamas militanlarının öldürüp daha sonra iç çamaşırlarına kadar soyduğu genç kadının görüntüsü kan dondurmuştu. Bu görüntüler büyük tepki çekerken öldürülen kadının kim olduğu ortaya çıktı.

BARIŞ FESTİVALİNE GİTMİŞ

Öldürülen ve daha sonra bir kamyonetin arkasında yarı çıplak soyulan kadının isminin Shani Louk olduğu kayıtlara geçti. 30 yaşındaki kadının İsrail’e bir müzik festivali için geldiği de öğrenildi. Genç kadının Alman olduğu ve bir dövmeci olarak çalıştığı da belirtildi. Louk’un katıldığı festivalin barış için yapıldığı da aktarıldı.

Video görüntülerinde iç çamaşırlarıyla görülen ve bacağı ters dönmüş gibi görülen Louk’un cansız bedeni üzerine tüküren Hamas militanları alkışlarla tempo tutuyordu.

Louk’un kuzeni Tomasina Weintraub-Louk, İngiliz Daily Mail gazetesine konuştu. Louk, “Kuzenimin uzun rastalı saçları ve bacağındaki dövmelerinden tanıdık. Ondan hiç haber alamadık. Ondan güzel haber almayı bekliyorduk fakat bu kesinlikle Shani. Barış için düzenlenen bir müzik festivaline gitmişti. Ailemiz için bir kabus bu” dedi.

İlginizi Çekebilir Hamas ve İsrail saldırı başlattı, 'savaş durumu' ilan edildi

İlginizi Çekebilir Hamas operasyonu sonrası İsrailli yerleşimciler kaçıyor

İlginizi Çekebilir Hamas'ın kanlı baskını: İsrail sokakları cesetlerle doldu