Hamas’tan infaz tehdidi: Görüntüleri yayınlayacağız

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze’de sivillerin hedef alınmasına devam edilmesi halinde İsrailli rehinelerin infaz edileceğini açıkladı. Açıklamada infaz görüntülerinin yayınlanacağı da ifade edildi.

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İsrail ile Filistinli örgütler arasındaki gerilim tırmanırken Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan kritik bir açıklama geldi.

Tugayın sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail’i, abluka altındaki Gazze Şeridi’nde uyarı yapmadan vurduğu her ev için, ellerindeki İsrailli bir kişiyi infaz etmekle tehdit etti.

Hamas’tan yapılan açıklamaya göre, Ebu Ubeyde, İsrail’in Gazze Şeridine yönelik saldırılarda “sivil yerleşim yerlerini faşist ve barbarca bombardımana tuttuğunu” söyledi.

İsrail’in Gazze Şeridi’nde “kadın, çocuk ve yaşlı ayırmadan evleri sivillerin başlarına yıktığını” ifade eden Ebu Ubeyde, “insanlık ve ahlaktan anlamayan düşmana anladığı dilden hitap edeceklerini” belirtti.

İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, şunları kaydetti:

“Buna karşı bizler de bu saatten itibaren, evlerinde güvende olan halkımıza karşı uyarı yapılmadan gerçekleşen her saldırı karşısında düşmanın elimizdeki sivil rehinelerden birini infaz edeceğiz. Bunu da görselleriyle yayınlayacağız. Bunu buradan duyuruyoruz ki dünyanın gözü önünde sorumluluğu siyonistlere (İsrail’e) yükleyelim. Top artık onlardadır.”

İSRAİL-FİLİSTİN HATTINDA YAŞANANLAR

İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail’e yönelik “Aksa Tufanı” isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıkladı.

Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girdi. Buna karşılık İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığını duyurdu. Karşılıklı saldırılar devam ederken çok sayıda kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi yaralandı.

İsrail cephesinden Gazze’de yaşayan sivillere yönelik “bölgeyi terk etme” çağrıları yapılırken Başbakan Binyamin Netanyahu artık bir savaşın içinde olduklarını vurgularken Hamas’a verilecek yanıtın çok sert olacağını, Orta Doğu’nun tamamen değişeceğini söyledi.

BM'YE GÖRE 100'DEN FAZLA İSRAİLLİ REHİN

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ın verdiği bilgiye göre aralarında sivillerin de olduğu 100’de fazla İsrailli rehin olarak alındı. (AJANSLAR)

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