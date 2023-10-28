Hamas’tan kritik rehine açıklaması

Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları, elindeki esirleri bırakma karşılığında İsrail'in de hapishanelerdeki tüm Filistinli mahkumları serbest bırakmasını önerdi.

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Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları’nın sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'in tüm mahkumları serbest bırakması karşılığında kendi ellerinde tuttukları esirlerin de serbest bırakılacağını söyledi.

Ubeyde, sözlerine Hamas'ın esirler konusunda “kısmi bir anlaşma” üzerinde görüşmelerde bulunabileceğini ekledi.

Reuters'ın aktardığına göre Hamas'ın başka bir yetkilisi, İsrail ile rehineler konusunda bir anlaşmaya varmak üzere olduklarını ancak Tel Aviv'in kendilerini “oyaladığını” öne sürdü.

KAÇ REHİNE VAR?

Kassam Tugayları, 16 Ekim’de yaptığı açıklamada, aralarında üst düzey askerlerin de bulunduğu 200 ile 250 arasında esirin ellerinde olduğunu bildirmişti.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 26 Ekim’de yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda ellerindeki 50 İsrailli esirin öldüğünü iddia etmişti. (REUTERS-AA)