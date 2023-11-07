Hamas’tan rehine açıklaması: İsrail bırakmamıza engel oldu

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ellerindeki 12 yabancıyı serbest bırakmaya çalıştıklarını ancak İsrail'in buna engel olduğunu iddia etti.

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Kassam Tugayları tarafından 7 Ekim’deki saldırıları sırasında İsrail’de esir alarak Gazze Şeridi’ne götürdükleri bazı yabancıları serbest bırakma girişimlerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Kassam’ın birkaç gün önce farklı uyruklara mensup 12 kişiyi serbest bırakmak üzere olduğu, ancak İsrail’in saldırılarıyla bunu engellediği öne sürülen açıklamada, “Bizler hala bu kişileri salıvermeye hazırız ancak düşmanın (İsrail’in) saldırıları sebebiyle hayatları tehlikede ve salıverilmeleri engelleniyor” ifadeleri kullanıldı.

Hamas, geçen günlerde “İsrail’in saldırıları dolayısıyla 60 rehinenin kayıp olduğunu” ileri sürmüştü.

ÇATIŞMALARDA SON DURUM

Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'e kapsamlı saldırı düzenlerken, Tel Aviv de Gazze Şeridi’ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze’den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400’den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

Kassam Tugayları’nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail’in saldırılarda 4 bin 237’si çocuk, 2 bin 719’u kadın olmak üzere 10 bin 328 Filistinli öldürüldü, en az 25 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 163 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, ayrıca hastanelere bir dizi saldırı düzenledi. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim’den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü. (AA)