Hapishanelerin dolduğu ülke, yüzlerce mahkumu serbest bıraktı

Zimbabve'de yaklaşık 4 bin mahkum için af kararı çıkarıldı.

Sozcu.com.tr

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Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa’nın hapishanelerde yaşanan aşırı yoğunluk nedeniyle yaklaşık 4 bin mahkum hakkında af kararı çıkardığı bildirildi.

Zimbabve Hapishaneleri ve Islah Servisinden (ZPCS) yapılan açıklamada, bazı mahkumlara Devlet Başkanlığı makamından af kararı çıkarıldığı bilgisi paylaşıldı.

Bu kapsamda hapishanelerdeki aşırı yoğunluğu azaltmak için yaklaşık 4 bin mahkumun affedildiği belirtilen açıklamada, vatana ihanet ve soygun gibi suçlardan hüküm giyenlerin af kapsamı dışında tutulduğu kaydedildi.Af kararının ağustostaki genel seçimler öncesi olması dikkati çekti. (AA)

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