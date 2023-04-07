Hastaneye kaldırılan Berlusconi: Bu sefer de atlatacağım

Eski İtalya Başbakanı ve merkez sağ Forza Italia (FI) Partisi'nin Başkanı Silvio Berlusconi, akciğer enfeksiyonu tedavisi gördüğü hastaneden "Bu sefer de atlatacağım." mesajını verdi.

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Milano'daki San Raffaele Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde “kronik lösemi” teşhisi olan ve halihazırda akciğer enfeksiyonu tedavisi gören 86 yaşındaki lider, ailesinin sahibi bulunduğu Il Giornale gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Augusto Minzolini’ye konuştu.

Berlusconi, “Zorlu ama bu sefer de atlatacağım, daha önce de olduğu gibi.” ifadesini kullandı.

“HEPİMİZİ CESARETLENDİRDİ”

Berlusconi’nin partisi FI’nın koordinatörü, aynı zamanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Berlusconi’nin hastanedeki ikinci geceyi de “sakin” geçirdiğini ve “tedaviye karşılık verdiğini” belirtti. Tajani, “Sesi güçlü geliyordu, hepimizi cesaretlendirdi.” dedi.

Bu arada Berlusconi’nin partisinin iktidar olduğu sağ koalisyon hükümetinin Başbakanı Giorgia Meloni ve diğer iktidar ortağı Lig Partisi lideri, aynı zamanda Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Matteo Salvini de Berlusconi ile telefonda görüştüklerini açıkladı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Berlusconi, 27 Mart’ta da kontrol maksatlı San Raffaele Hastanesi’ne kaldırılmış, 4 gün kaldıktan sonra taburcu edilmişti.

İtalya’da “1994-2011 döneminde toplamda en uzun süre başbakanlık yapan isim” olan Berlusconi, Eylül 2020’de Covid-19’a yakalanmış, iki haftalık sıkıntılı tedavi sürecinin ardından iyileşebilmişti.

Berlusconi, hastane çıkışında “Bu sefer de atlatmayı başardım.” demişti. (AA)

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