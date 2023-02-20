Hatay depremi Orta Doğu’yu da salladı
Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki deprem Suriye, Ürdün, Irak, Filistin, İsrail ve Mısır'da da hissedildi.
Hatay’ın Defne ilçesinde saat 20.04’te 6.4 büyüklüğünde, Samandağ ilçesinde de saat 20.07’de 5.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremlerin afet bölgesi genelinde etkili şekilde hissedildiği öğrenildi.
BİRÇOK ÜLKEDE HİSSEDİLDİ
Deprem Lübnan’da başkent Beyrut başta olmak üzere tüm kentlerde hissedildi. Paniğe kapılan vatandaşlar dışarı çıkarak toplanma alanlarına geçti.
Hatay merkezli deprem Suriye, Ürdün, Irak, Filistin, İsrail ve Mısır’da da hissedildi.
SURİYE’DE BİNALAR YIKILDI
Suriye’de, Hatay merkezli depremlerin ardından halk sokaklara döküldü.
Depremler, İdlib, Halep, Hama, Afrin, Azez, Cerablus, Bab ve Tel Abyad yerleşimleri başta olmak üzere ülke genelinde hissedildi. Bazı binaların yıkıldığı ifade edildi. (AA)