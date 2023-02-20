Abone Ol

Hatay depremi Orta Doğu’yu da salladı

Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki deprem Suriye, Ürdün, Irak, Filistin, İsrail ve Mısır'da da hissedildi.

Yayınlanma: 20:33 - 20 Şubat 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Hatay depremi Orta Doğu’yu da salladı

Hatay’ın Defne ilçesinde saat 20.04’te 6.4 büyüklüğünde, Samandağ ilçesinde de saat 20.07’de 5.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremlerin afet bölgesi genelinde etkili şekilde hissedildiği öğrenildi.

Hatay'da iki deprem meydana geldi

BİRÇOK ÜLKEDE HİSSEDİLDİ

Deprem Lübnan’da başkent Beyrut başta olmak üzere tüm kentlerde hissedildi. Paniğe kapılan vatandaşlar dışarı çıkarak toplanma alanlarına geçti.

Hatay merkezli deprem Suriye, Ürdün, Irak, Filistin, İsrail ve Mısır’da da hissedildi.

SURİYE’DE BİNALAR YIKILDI

Suriye’de, Hatay merkezli depremlerin ardından halk sokaklara döküldü.

Depremler, İdlib, Halep, Hama, Afrin, Azez, Cerablus, Bab ve Tel Abyad yerleşimleri başta olmak üzere ülke genelinde hissedildi. Bazı binaların yıkıldığı ifade edildi. (AA)

Hatay'da art arda iki korkutan deprem (Son depremler)İlginizi ÇekebilirHatay'da art arda iki korkutan deprem (Son depremler)Deprem sonrası Doğanşehir'deki yıkım dron ile görüntülendiİlginizi ÇekebilirDeprem sonrası Doğanşehir'deki yıkım dron ile görüntülendi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Cerablus deprem Filistin Halep Hatay Irak İsrail Lübnan Mısır Orta Doğu Suriye ÜRDÜN
X Reklam