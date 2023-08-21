Hava kirliliğine “evden çalışma” formülü

Endonezya’nın başkenti Cakarta'da kamu personeli, hava kirliliğinin önüne geçilmesi adına alınan tedbirler kapsamında evden çalışacak.

Sozcu.com.tr

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Bloomberg’in haberine göre, Cakarta'nın Geçici Valisi Heru Budi Hartono'nun talimatıyla getirilen uygulama kapsamında kamu personeli, şehirdeki hava kirliliğini önlemek adına evden çalışacak.

Kamu personelinin yarısı, bugünden itibaren 2 ay boyunca, yüzde 25'i ise önümüzdeki aydan 21 Ekim'e kadar evden mesai yapacak.

Personelin, gereksiz yere evlerinden ayrılmalarını engellemek adına denetleme getirileceği bildirildi.

ÇEVRE KİRLİLİĞİ VERGİSİ DE GELEBİLİR

Söz konusu kararın, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'nun son haftalarda yaşadığı yoğun öksürük krizlerinin sebebi olarak gösterilen başkentteki hava kirliliğinin önüne geçmek adına alındığı belirtildi.

Yetkililer, başkenti saran kirli havanın, 5-7 Eylül’de yapılacak Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi'ne gölge düşürmesinden endişe ediyor.

Hükümet, çevre kirliliği vergisi getirmeyi ve fabrikalarda denetimi artırmayı planlıyor.

10 milyon nüfusa sahip başkent Cakarta, hava kalitesi şirketi olan IQAir tarafından hava kirliliği en yüksek şehir olarak seçilmişti. (AA)

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