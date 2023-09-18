Havaalanında yarı çıplak soyularak arandı, sonra da iki ay gözaltında tutuldu

21 yaşındaki bir öğrenci, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Dubai Havaalanı'nda aramanın ardından gözaltına alındı. Öğrencinin aranırken yarı çıplak bırakılarak aşağılandığı belirtiliyor.

Sozcu.com.tr

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21 yaşındaki Elizabeth Polanco De Los Santos, arkadaşıyla birlikte İstanbul’dan New York’a uçarken 14 Temmuz’da Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde aktarma yapması gerekiyordu.

Henüz öğrenci olan Elizabeth’in başına da ne geldiyse bu aktarma sırasında geldi. ABD’de yakın zamanda geçirdiği karın ameliyatından sonra iyileşirken belinde tıbbi bir korse bulunuyordu. Ancak havaalanında arama sırasında bu korsenin çıkarılması istendi.

Elizabeth, giysiyi tek başına çıkarıp tekrar takmasının imkansız olduğunu belirtince de iki görevli kadın sert bir şekilde korseyi çıkarmaya başladı. Aramalarını tamamlayınca da Elizabeth’in yeniden korseyi takmasına yardım etmediler.

O anları 21 yaşındaki öğrenci şöyle anlatıyor: “Kendimi rahatsız hissediyordum ve korkuyordum. Gerçekten ihlale uğradığımı hissettim.”

Ayrıca Elizabeth, neden tarama cihazına alınmayıp kıyafetlerinin ve medikal korsenin çıkarılmasını istendiğini anlayamadığını belirtti.

Arama sonrasında üstünü giyinirken arkadaşını yardıma çağırmak için perdeye uzanmaya çalıştı ama gümrük memurlarından biri önünde duruyordu. Elizabeth, “Onu yoldan çekmek için yavaşça koluna dokundum” diye açıkladı.

İKİ AY GÖZALTINDA TUTULDU

Yaşananlar üzerine Elizabeth görevlilere saldırı ve hakaretten gözaltına alındı. 21 yaşındaki öğrenci iki ay gözaltında tutuldu.

Dubai’de gözaltına alınan Elizabeth’i destekleyen insan hakları kampanyası grubu, olanları şöyle anlattı: “Yarı çıplaktı, aşağılanmıştı, panik ve sefalet içindeydi. Erkek polis memuru buna karşılık vererek arkadaşının perde arkasına yardım etmesine izin verdi. Memurlar, Elizabeth’in kadın gümrük memuruna dokunduğu için gözaltına alındığını söyledi. Kadınlar onun hakkında şikayette bulunurken Elizabeth birkaç saat daha odada tutuldu. Elizabeth kadına hafifçe dokunduğu için özür diledi.”

Elizabeth, Dubai’de geçirdiği iki aya ek olarak şimdi Dubai’de aylarca meşakkatli bir hukuki süreci beklemekle karşı karşıya. Mahkeme tarafından kendisine yaklaşık 2 bin pound ceza verildi. Ancak ödeme yapıldıktan sonra bile Dubai yetkilileri mahkemenin kararına itiraz etti ve bu da ülkede daha da uzun süre kalmasına neden oldu.

İnsan hakları savunucusu Radha Stirling, bunun Dubai hükümet yetkilileri tarafından turistleri sömürmek için kullanılan bir taktik olduğunu söyledi: “Ya onu hapse atmak istiyorlar ya da kendilerine tazminat ödemesi yapması için baskı yapmak istiyorlar. Turistler, kendilerini cezalandırmaya ve şantaj yapmaya çalışan yerel halk tarafından uzun süredir sömürülüyor.”

Elizabeth’in annesi, gerekli tıbbi bakıma devam edebilmesi için gümrük ve göçmenlik görevlilerine samimi bir mektup yazdı.

Diplomatik müdahale olmazsa Elizabeth, duruşmasının nihai sonucunu aylarca beklemek, ağır para cezaları ve yıllarca hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

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