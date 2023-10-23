Havalimanı otoparkındaki binlerce otomobili yakan adam yakalandı

Ekim ayının başında İngiltere'deki Luton Havalimanı'nda meydana gelen yangını çıkaran adam yakalandı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’nin başkenti Londra’daki Luton Havalimanı’nda 10 Ekim’de çıkan yangın sonrasında yetkililer yangını başlatan kişiyi gözaltına aldı.

Londra’nın en büyük dördüncü havalimanının kapalı ve katlı otoparkında meydana gelen yangında yaklaşık 1200 otomobil küle dönmüştü. Otoparkın yeni inşa edilen bölümünde çıkan yangına yüzlerce itfaiye eri müdahale etmiş fakat alevler 12 saat sonunda ancak söndürülmüştü. Yangına müdahale eden yetkililer, yangının dizel bir araçtaki sorun yüzünden meydana gelmiş olabileceğini açıklamıştı.

Bedfordshire polis karakolu, gözaltına alınan kişinin 30’lu yaşlarda olduğunu söyledi. Gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan adamın kefaletini ödeyerek serbest bırakıldığı kaydedildi.

BİNLERCE ARAÇ YOK OLDU

Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini de belirtti. Alevlerin büyük bir hızla yükseldiği otoparktaki 1200 ile 1500 araç küle dönmüştü. Düşük bütçeli havayolu şirketleri Easyjet ve Ryanair’in kullandığı havalimanında yangından sonra seferler iptal edilmişti.

Öte yandan otoparkta yanan araçlarda incelemelerin devam ettiği ve kullanılabilir durumda olanların sahipleriyle iletişime geçileceği belirtildi.

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