Havayolu ulaşımında kaos yaşanmıştı! ABD’de uçuşlar yeniden başladı

FAA’nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, uçuş ekiplerine güvenlik bilgileri sağlayan sistemde gece yaşanan bir arızanın giderilmesinin ardından, ülke genelinde hava trafiğinin kademeli olarak normale dönmeye başladığı bildirildi ancak sorunun nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

ABD Başkanı Joe Biden da yerel saatle 09.00’a kadar ülkedeki tüm uçuşların durdurulmasının nedeninin henüz bilinmediğini söyledi.

Soruna ilişkin ABD Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg’den bilgi aldığını söyleyen Biden, gelişmelerin kendisine rapor edilmesini istediğini belirtti. Biden, aksamaya neyin neden olduğunu, birkaç saat içinde öğrenmeyi umduklarını ifade etti.

“SİBER SALDIRIYA DAİR KANIT YOK”

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre de Twitter’dan yaptığı paylaşımda, bir siber saldırıya dair kanıt olmadığını belirterek Biden’ın Ulaştırma Bakanı’na söz konusu aksaklığın nedenlerinin kapsamlıca araştırılması talimatını verdiğini aktardı.

FAA, gece saatlerinde uçuş ekiplerine güvenlik bilgileri sağlayan sistemdeki arıza nedeniyle tüm uçuşların durdurulduğunu açıklamıştı.

Uçuş takip sitesi FlightAware’e göre, iç ve dış hatlarda toplam 4 bin 592 uçuşta gecikme yaşanırken 813 uçuş iptal edildi. (AA)