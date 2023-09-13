Hawaii’de yanardağ felaketi: Kırmızı uyarı kodu verildi
ABD'deki Kilauea Yanardağı aylar sonra yeniden harekete geçti.
ABD’nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı’nın 96 günün ardından yeniden faaliyete geçti.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi’nin (USGS) Hawaii Yanardağ Gözlemevi, “patlamayla açığa çıkan gazların volkanik dumana neden olacağı” konusunda uyarılarda bulundu.
Patlamanın ardından yanardağ için alarm seviyesi “gözetim” seviyesinden “uyarı”ya, havacılık renk kodu ise “kırmızı”ya yükseltildi.