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Hawaii’de yanardağ felaketi: Kırmızı uyarı kodu verildi

ABD'deki Kilauea Yanardağı aylar sonra yeniden harekete geçti.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 12:42 - 13 Eylül 2023 Güncellenme:
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Hawaii’de yanardağ felaketi: Kırmızı uyarı kodu verildi

ABD’nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı’nın 96 günün ardından yeniden faaliyete geçti.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi’nin (USGS) Hawaii Yanardağ Gözlemevi, “patlamayla açığa çıkan gazların volkanik dumana neden olacağı” konusunda uyarılarda bulundu.

 

Patlamanın ardından yanardağ için alarm seviyesi “gözetim” seviyesinden “uyarı”ya, havacılık renk kodu ise “kırmızı”ya yükseltildi.

ABD Gözlemevi
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