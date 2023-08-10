Hawaii’de yangın felaketi: Çok sayıda ölü var

Hawaii'de fırtınanın da etkisiyle kontrol altına alınamayan alevler felakete sebep oldu.

Tayfun HOPALI / ABD

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Maui Adası’ndaki alevler, Dora Kasırgası’nın şiddetlenen etkisiyle kontrol altına alınamıyor.

Yangın ve elektrik kesintileri nedeniyle bölge adeta felç oldu. Arama-kurtarma çalışmaları sürerken, can kaybının artabileceği uyarısı yapıldı.

Hawaii’nin ünlü turistik bölgelerinden biri olan Maui Adası, dün gece itibarıyla korkunç bir yangın felaketine sahne oldu. Dora Kasırgası’nın etkisiyle hızla yayılan alevler, şu ana kadar 6 kişinin ölümüne neden oldu.

Maui Vali Vekili Sylvia Luke, olayın vahametinin üzerine Hawaii Ulusal Muhafızlarını teyakkuza geçirirken, acil durum bildirisi yayımladı. Bölgede, saatte 97 kilometreye varan rüzgarlar nedeniyle elektrik kesintileri yaşanıyor. Helikopterlerin bölgeye ulaşamadığı, devrilen ağaçlar ve elektrik hatlarının yolları kapattığı bildirildi.



13 BİN EV ELEKTRİKSİZ, 13 YERLEŞİM BÖLGESİ TAHLİYE EDİLDİ

Yangının en çok etkilediği Kula bölgesinde, yaklaşık bin 100 dönümlük alanın küle dönüştüğü ve en az iki evin yıkıldığı belirtildi. Maui Belediye Başkanı Richard Bissen, 40 evden yaklaşık 80 kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

Adada çıkan üç yangın nedeniyle 13 yerleşim bölgesi tahliye edilirken, 16 yol trafiğe kapandı. Elektriksiz kalan 13 bin evde yaşayan binlerce kişi, karanlık ve endişe içinde sabahladı.

Meteorolog Jeff Powell, Hawaii’nin kuzeydeki yüksek basınç ve Dora Kasırgası’nın neden olduğu düşük basınç sisteminin arasında sıkıştığını belirtti. Powell, bu durumun havanın kuru ve rüzgarlı olmasına neden olduğunu, dolayısıyla var olan yangınların çok daha hızlı bir şekilde kontrolden çıkartabileceğini ifade etti.



CAN KAYBI ARTABİLİR

Yangında şu ana kadar 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, yetkililer arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve can kaybının artabileceğini açıkladı. Bölgede 5 sığınak açıldığı, kaç ev veya iş yerinin hasar gördüğünün henüz bilinmediği de aktarıldı.

Maui Adası’ndaki yangın felaketi, Hawaii ve ABD genelinde büyük bir üzüntü yarattı. Yangın söndürme çalışmalarının ne zaman tamamlanacağı ve bölgenin ne zaman normale döneceği ise belirsizliğini koruyor.

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