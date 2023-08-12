Hawaii’de yangınlar milyarlarca dolara mal olabilir

ABD'nin Hawaii eyaletinde birden fazla adanın oluşturduğu Maui idari bölgesinde devam eden ve 80 kişinin hayatını kaybettiği yangınların neden olduğu hasarın ardından yeniden inşa sürecinin milyarlarca dolara mal olacağı değerlendiriliyor.

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ABD Pasifik Afet Merkezi ve Acil Durum Yönetimi Ajansının (FEMA) hasar değerlendirme verilerine göre, Hawaii’nin Maui Adası’ndaki Lahaina kasabasında yeniden inşa için tahmini maliyetin 5,52 milyar dolar olacağı öngörülüyor.

Alevlerin yol açtığı tahribatın büyük kısmının yaşandığı tarihi Lahaina’da 2 bin 200’den fazla yapı hasar aldı veya yıkıldı. Yangına maruz kalan binaların yüzde 86’sını konutlar oluştururken iş yerleri, okullar, tarım arazileri ve devlet kurumları gibi birçok yapı ve alan da ciddi hasar aldı.

Maui Adası’nda yangınlardan etkilenen Kula kasabasında 544 bina zarar görürken bu bölgenin yeniden inşası için tahmin edilen maliyetin 434 milyon dolar olması bekleniyor.

ABD’nin Hawaii eyaletindeki Büyük Ada ve Maui Adası’nda devam eden yangınlarda 80 kişi hayatını kaybetmişti. Yangınlar nedeniyle yüzlerce kişinin kayıp olmasından dolayı ölü sayısının artmasından endişeleniliyor.

Hawaii’deki orman yangınları bugüne kadar eyalet tarihindeki “en ölümcül doğal afet” olarak kayıtlara geçti.

“FELAKET BÖLGESİ” İLAN EDİLMİŞTİ

ABD Başkanı Joe Biden, Maui Adası’nı yangın dolayısıyla “felaket bölgesi” ilan etmişti. Biden, yangınlardan etkilenenlerin zararlarının tazmin edileceğini belirtmişti.

Hawaii Valisi Josh Green, 10 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, ilk belirlemelerden sonra yanan binalarda yapılacak incelemenin ardından can kaybının “ciddi ölçüde” artacağını kaydetmişti. (AA)

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