Hayvan çiftliğinde ineğe tecavüz skandalı

İngiltere'de akıllara durgunluk verecek bir olay yaşandı. 25 yaşındaki bir adam, çiftçilerin hayvanlarının istismar edildiğinden şüphelenip alarm kurmasının ardından bir inek ile cinsel ilişkiye girerken yakalandı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İngiltere’de 25 yaşındaki Liam Brown, Dorset yakınlarındaki Burton’da bir çiftliğe gizlice girdi. Çiftliğe yerleştirilen yeni gözetleme sistemi tarafından tespit edilen Brown, bölgedeki çiftçiler tarafından bir inekle cinsel ilişkiye girerken yakalandı.

Alınan DNA örneği, cinsel ilişkinin Haziran 2022 tarihinde gerçekleştiğini kanıtladı. Brown da, Poole Sulh Ceza Mahkemesi’nde hayvanla cinsel ilişkiye girme ve hayvana acı çektirme suçlarını kabul etti.

Dailymail’de yer alan habere göre mahkeme yetkilileri, Brown’ın hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceğini söyledi ve dava hüküm için Bournemouth Kraliyet Mahkemesine nakledildi.

Olaya ilişkin açıklama yapan İngiliz Savcı Charles Nightingale, çiftlik sahiplerinin olayla ilgili şüphe duymaya başladıktan sonra alarm ve gözetleme sistemleri kurduğunu söyledi.

“ÖRNEKLER İLİŞKİYİ DOĞRULAMIŞTIR”

Nightingale ayrıca Brown’ın, aile üyelerinin daha önce çiftlikte çalışmış olması nedeniyle çocukluğundan beri çiftçiler tarafından tanındığını söyleyerek, “Sanık, aile üyeleri çiftlikte çalışmış olduğu için çocukluğundan beri aile tarafından biliniyordu. Sanık, söz konusu genç hayvanların refahı konusunda endişeleri olan ve bölgede alarm kuran çiftçi ailenin üyeleri tarafından bulundu. Söz konusu gece, kurdukları alarmlar ve ekipmanlar sayesinde alarma geçmişler ve sonuç olarak davalı bulunmuştur. Daha sonra hayvandan alınan örnekler söz konusu ilişkiyi doğrulamıştır” ifadesini kullandı.

Nightingale, Brown’ın daha önce sabıkası olmadığını ve olaydan bu yana çiftliğe geri dönmediğini belirterek, “Çiftliğin sahibi olan aile onun çiftliğe yaklaşmasını istemiyor” dedi.

Mahkeme yetkileri, suçlu bulunan Brown’a karşı, “Bu dava kraliyet mahkemesine gidiyor çünkü suçlar o kadar ciddi ki bizim verebileceğimizden daha fazla cezaya ihtiyacınız olabilir” şeklinde konuştu. Brown hakkındaki hükmün 22 Eylül’de açıklanacağı bildirildi.

İlginizi Çekebilir Din adamının cinsel ilişki videosu İran'ı karıştırdı