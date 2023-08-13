Hayvan hakları savunucuları eylem yaptı
İspanya'nın ünlü boğa güreşlerine karşı olan bir grup, dikkat çekici bir protesto düzenledi.
Hayvan hakları savunucuları, İspanya’nın Malaga kentinde düzenlenen 2023 Malaga Boğa Güreşi Fuarı’nı protesto etti.
Grup üyeleri, matadorlar tarafından öldürülen boğaları temsil etmek için beyaz çarşaf üzerine yatan bir grup üyesinin etrafında pankartlarla boğa güreşlerinin düzenlenmemesi için çağrıda bulundu.
Göstericilerin taşıdığı pankartlar arasında, “Senin gibi acı hissediyorum”, “Niçin?” ifadeleri yer aldı.