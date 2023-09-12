Hayvanat bahçesinde gergedan bakıcıyı öldürdü

Avusturya'nın Salzburg bölgesindeki hayvanat bahçesinde korkunç bir olay yaşandı...

Sozcu.com.tr

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Avusturya’nın turistik şehirlerinden olan Salzburg’da yaşanan olay uluslararası kamuoyunda şok etkisi yarattı…

Salzburg’daki hayvanat bahçesinde temizlik yapan 33 yaşındaki kadın görevli gergedanın saldırısına uğradı. Salzburg polisinden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki kadın görevliye günlük bakım ve temizlik işleri yaparken gergedanın saldırdığı ve ağır yaralanan bakıcının öldüğü bildirildi.

Açıklamada, kadın personele yardıma gelen 34 yaşındaki erkek bakıcının da gergedanın saldırısına maruz kalarak ağır yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

“BAKICI TECRÜBELİYDİ”

Hayvanat Bahçesi Müdürü Sabine Grebner, basına yaptığı açıklamada, yaşamını yitiren bakıcının çok tecrübeli, her zaman dikkatli ve hayvanlara karşı özel bir yeteneğinin bulunduğunu söyledi.

Olayın rutin bakım sırasında gerçekleştiğini anlatan Grebner, bakıcının 1,8 ton ağırlığındaki gergedana haşerelere karşı etkili olan krem sürerken saldırıya maruz kaldığını, bu işlemin de her gün yapılan sıradan uygulama olduğunu ifade etti.

Hayvanat bahçesinde 4 gergedanın bulunduğunu ve bunların bakıma alışık hayvanlar olduğunu dile getiren Grebner, 30 yaşındaki gergedanın neden saldırdığının henüz bilinmediğini kaydetti.

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