HDP’den seçim açıklaması: Kürt seçmenin genel eğilimi Erdoğan’ı göndermek

Türkiye’de seçime 2 ay kala Kürt seçmenin oy tercihiyle ilgili tartışmalar da hızlanıyor. Orta Doğu basınına konuşan HDP’nin Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü, partisinin seçimde Millet İttifakı’na ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na destek verip vermeyeceği konusunda açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Türkiye'yi sarsan deprem felaketinin gölgesinde 14 Mayıs'ta düzenlenecek seçimler dünya basınında giderek öne çıkıyor.

Seçimde HDP'nin Millet İttifakı'na ve Cumhurbaşkanı adayı olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verip vermeyeceği sorusu, uluslararası basının da gündeminde. Orta Doğu haberleriyle öne çıkan Londra merkezli Middle East Eye sitesi, HDP'nin Onursal Başkanı ve eski milletvekili Ertuğrul Kürkçü'yle yaptığı söyleşide, Kürt seçmenin seçim tercihlerini masaya yatırdı.

Middle East Eye'a konuşan Kürkçü, hükümetin depremin insanları öldürmesini izlediğini kaydederek “Demokratik bir ülkede, Erdoğan'ın on binlerce kişinin ölümü nedeniyle yargılanması gerektiğine inanıyorum” dedi. Kürkçü, “Kürt halkı içinde genel eğilim Erdoğan'ı gönderecek kim olursa ona oy vermek” ifadelerini kullandı.

HDP, KILIÇDAROĞLU’NA DESTEK VERECEK Mİ?

Türkiye'de ordunun ve elitlerin “Kürt halkına kendi kaderini tayin umudu verdiği” gerekçesiyle HDP'nin varlığından rahatsız olduğunu söyleyen Kürkçü, bunun hayali bir inanış olduğunu savundu. Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi ziyaret edeceğini hatırlatan Kürkçü, “partisinin Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyi umduğunu” ifade etti.

Türkiye'de demokrasinin Kürt sorununa bağlı olduğunu kaydeden Kürkçü, seçimde en önemli başlıkların deprem ve ekonomik kriz olacağını söyleyerek “Şu anda elimizde Kürtler için yeni sömürgecilik ve nüfusun kalanı için de otoriterlik var” dedi.

HDP'nin 14 Mayıs'taki seçim öncesinde kapatma davasıyla karşı karşıya olduğunu aktaran Middle East Eye'a süreci anlatan Ertıuğrul Kürkçü, HDP'nin PKK ile ilişkili olduğu iddiasıyla ilgili olarak da “Erdoğan HDP'nin meclisteki varlığına son vermek istiyor ve seçmenin bizden AKP'ye yönelmesini umuyor” diye konuştu.

DÜNYA SOLUNDAN HDP’YE DESTEK

Anayasa Mahkemesi, geçen hafta HDP'nin Hazine yardımının da bulunduğu banka hesabı üzerindeki blokenin kaldırılmasına karar vermişti. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ise, partiye açılan kapatma davasının seçim sürecinde görüşülmemesi gerektiğini söyleyerek, davayla ilgili kararın seçim sonrasına bırakılması için yeniden başvuru yapacaklarını açıklamıştı.

Son olarak dünyadan ilerici ve sol örgütleri bir araya getirmek üzere kurulan İlerici Enternasyonal’in düzenlediği imza kampanyasına 50’den fazla siyasi lider destek vermişti. İmzacılar arasında ünlü ABD'li düşünür Noam Chomsky, Fransa’daki son seçimlerde büyük çıkış yakalayan solcu Boyun Eğmeyen Fransa hareketi lideri Jean-Luc Mélenchon, İngiliz İşçi Partisi’nin eski lideri Jeremy Corbyn, Alman Sol Parti Eş Başkanı Janine Wissler ve Yunan muhalefet lideri Yanis Varufakis gibi ünlü isimler de yer aldı.

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