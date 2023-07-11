Helikopter düştü! Ölüler var

Kongo'da yaşanan helikopter kazasında 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Yerel yönetim yetkilisi Guy Sha Hemwa, yaptığı açıklamada, ülkenin güneyinde bir maden şirketine ait helikopterin düştüğünü belirtti.

Hemwa, düşen helikopterde bulunan 3 kişinin öldüğünü ifade etti. Hayatını kaybedenlerin maden şirketinde çalışan Güney Afrika, Fransa ve Polonya vatandaşları olduğu kaydedildi.

AÇIKLAMA YAPILMADI

Kazanın nedenine dair henüz bir açıklama yapılmadı. Dünyanın en büyük kobalt ve bakır üreticisi olarak bilinen Kongo’da lityum da bulunuyor. (AA)

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