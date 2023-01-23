Her 4 Yunan vatandaşından biri ruhsal bozukluk yaşıyor

Yunanistan Sağlık Bakan Yardımcısı Rapti, ülkede ruhsal bozuklukların son üç yılda zirve yaptığını açıkladı.

Yaşar ANTER

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Yunanistan Sağlık Bakan Yardımcısı Zoi Rapti, ülkede pandemiden önce yaklaşık yüzde 5 oranında olan zihinsel bozuklukların son üç yılda zirve yaptığını ve Yunan vatandaşlarının yüzde 22,8'inin, yani yaklaşık 4'te 1'inin bir tür akıl sağlığı sorunuyla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Rapti, “Pandemi nüfusun büyük bir yüzdesini etkiledi. Yapılan araştırmalarda, sokağa çıkma yasağı sırasında sadece evde kalanların değil çalışanların da yoğun baskı ve stres yaşadığı ortaya çıktı. Sonuç olarak, zihinsel bozukluklara neden oldu” ifadelerini kullandı. Rapti açıklamasında vatandaşların özellikle karşılaştığı sorunları oranları ile birlikte kamuoyuna şu şekilde açıkladı:

yüzde 15 anksiyete bozuklukları

yüzde 7 alkol ve diğer maddelere bağımlılık

yüze 6 şiddetli depresyon

yüzde 3 çocuklarda psikiyatrik durumlar

yaklaşık yüzde 1 ila yüzde 2 bipolar bozukluk

yüzde 1 şizofreni ve psikozlar

yüzde 1 obsesif kompulsif bozukluk

yüzde 1 demans

yüzde 5 ila yüzde 10 diğer ruhsal bozukluklar

4 YENİ RUH SAĞLIĞI MERKEZİ VE 106 YENİ ÜNİTE AÇILACAK

İş stresinin devam etmesi nedeniyle, Sağlık Bakanlığı'nın, İyileştirme Fonu'ndan gelen fonlarla yakında işçilere özel 4 ruh sağlığı merkezini faaliyete geçireceğini belirten Rapti “Bu merkezler, çalışanlara bireysel danışmanlık veya grup psikoterapisi şeklinde psikolojik destek sağlayacak. Merkezlerden 3'ü Attiki'de, özellikle Pire, Egaleo ve Atina'da, biri de Selanik'te faaliyet gösterecek” dedi. Rapti, ruh sağlığı merkezlerinde psikologlar ve psikiyatristlerin görev yapacağını ve ilaç tedavisi uygulayabileceklerini söyledi.

Rapti, Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı ile ilgili olarak yapılan çalışmalar kapsamında toplum ruh sağlığı ile ilgili İyileştirme Fonu’ndan 55 milyon avroluk finansmanla 106 yeni sağlık ünitesi kurulacağını da duyurdu.

SELANİK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ÇALIŞMA BAŞLATTI

Bu arada Yunan Sağlık Bakanlığı, atık suların corona virüsünün viral yükü açısından analiz edilmesinden de sorumlu olan Selanik Aristotelio Üniversitesi Çevre Mühendisliği Profesörü Dimosthenis Sariyannis'i, zihinsel problemler nedeniyle insanlar tarafından alınan tıbbi maddelerin ölçümlerini yapması için görevlendirildi.

Sariyannis de yaptığı açıklamada “Antidepresanlar ve stres ilaçları (Benzodiazepinler) pandemi yıllarında büyük artış göstermişti. Şimdi azalmaya başladılar” diye konuştu.

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