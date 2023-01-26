Herkes şaştı kaldı: Ukrayna lideri Rus televizyonunda konuştu

Rus televizyonunu izleyenler, bir anda "Rusya’nın baş düşmanı" Ukrayna lideri Zelenskiy’i ekranda görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin dünkü ulusa sesleniş konuşmasının bir bölümünün Rus televizyonunda da yayınlanması şok etkisi yarattı.

Rusya'nın sınıra yakın Belgorod bölgesinde ve Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'da yaşayanlar, bölgede yayın yapan Rus televizyonunda Zelenskiy'i görünce gözlerine inanamadı. Haberlere göre hacker'ların düzenlediği saldırılar sonucu Zelenskiy'nin konuşmasının bir bölümü ekrana yansıdı.

Zelenskiy konuşmasında ABD ve Almanya'nı Ukrayna'ya tank verme kararını “çok iyi haber” olarak değerlendirerek, “Şimdi en önemli şey hız ve tankların sayısı. Ordumuzun eğitim hızı, Ukrayna’ya tank tedarik etme hızı. Tank desteğinin hacmi ve sayısı” dedi.

Kırım'daki Rusya yanlısı yetkililer, hacker saldırısından Ukrayna istihbaratını sorumlu tuttu. Zelenskiy'nin konuşmasını yayınlayan Rus kanalı, birkaç dakika sonra normal yayın akışına geri döndü.

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