Hindistan Başbakanı, ABD ziyaretine yoga yaparak başladı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD ziyareti kapsamında New York’taki BM merkezinde düzenlenen yoga etkinliğinde, “Barış dolu bir dünya için yoganın gücünü kullanalım” dedi.

Sozcu.com.tr

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ABD'yi ziyaret eden Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ilk olarak Dünya Yoga Günü kapsamında New York'taki BM merkezinde düzenlenen yoga etkinliğine katıldı.

Kalabalıkla beraber yoga yapan Modi, “tek dünya, tek aile ve tek gelecek hedefi doğrultusunda halka el ele verme” çağrısı yaptı. Yoganın sadece sağlık için değil insanların birbirine nezaketi için de önemli olduğunu söyleyen Modi, “Dostluk köprüleri kurmak ve barış dolu bir dünya için yoganın gücünü kullanalım” dedi.

BM, Hindistan liderinin önerisi doğrultusundan 2014'te 21 Haziran'ı Dünya Yoga Günü ilan etmişti.

Modi bugün Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden'la ikili ilişkileri ve ekonomik iş birliğini görüşecek. Temaslarda ABD şirketlerinin Hindistan'a yatırımları artırmasına yönelik çalışmalar da gündemde olacak.

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