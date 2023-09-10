Hindistan, G-20 dönem başkanlığını Brezilya’ya devretti
G-20 Zirvesi'nin son gününde Hindistan, dönem başkanlığını Brezilya'ya devretti.
Bu yıl Hindistan’da gerçekleşen G-20 Zirvesi’nin son gününde, Hindistan liderliğindeki G20 dönem başkanlığı, Brezilya’ya devredildi.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kapanış oturumunda, başkanlık tokmağını Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’ya verdi.
Brezilya, 1 Aralık 2023’ten itibaren 2024 yılının sonuna kadar G20 dönem başkanlığını üstlenecek.
Brezilya’nın dönem başkanlığı öncelikleri arasında yoksulluk, sürdürülebilir kalkınma ve uluslararası kuruluşların reformu yer alıyor.
Hindistan Başbakanı Modi, kasım ayında çevrim içi G20 liderler zirvesi düzenlenmesi önerisinde bulundu.
ABD Başkanı Joe Biden, G20 Zirvesi’nin, küresel ekonominin karşı karşıya olduğu zorluklara karşı birlik ve çözüm vurgusunu yaptığını belirtti.