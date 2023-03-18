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Hindistan’da deponun çatısının çökmesi sonucu 14 kişi öldü

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde patates çuvallarıyla dolu depolama tesisinin çatısının çökmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 11:41 - 18 Mart 2023 Güncellenme:
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Hindistan’da deponun çatısının çökmesi sonucu 14 kişi öldü

Yetkililer, olayın eyaletin Sambhal ilçesine bağlı Chandausi kasabasında meydana geldiğini belirtti. Depolama tesisinin çatısının çökmesi sonucu 14 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden yetkililer, afet müdahale güçlerince enkazdan 10 kişinin kurtarıldığını bildirdi.

Yaralıları hastanede ziyaret eden Uttar Pradeş Eyaleti Başbakanı Yogi Adityanath, yaralananlara ve ölenlerin yakınlarına tazminat ödeneceğini açıkladı.

Eyalet hükümeti, olayla ilgili soruşturma talimatı verdi, polisin konuya ilişkin incelemesi sürüyor. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, “trajik” olarak tanımladığı olay nedeniyle hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi. (AA)

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