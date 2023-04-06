Hindistan’da dev heykel çılgınlığı

Dünyanın en uzun heykeline ev sahipliği yapan Hindistan, son dönemde görkemli heykellere olan merakıyla dikkat çekiyor.

Sozcu.com.tr

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Hindistan'da inşa edilen dev heykeller ülkede yeni bir trend haline geldi.

Dünyanın en uzun heykeli olan bağımsızlık liderlerinden Sardar Vallabhbhai Patel’in 182 metrelik heykelini 2018'de törenle açan ülkede son dönemde bir heykel furyası yaşanıyor.

Son olarak da eski reformcu lider Bhimrao Ramji Ambedkar'ın 38 metre uzunluğundaki bronz heykeli Haydarabat kentine inşa edildi. Altı kütüphane olarak inşa edilen dev heykel, 14 Nisan'da halka açılacak.

1956'da ölen Ambedkar'ın yaş gününde düzenlenecek açılış töreni için 40 bine yakın kişinin otobüslerle bölgeye taşınması bekleniyor. Törende resmi yetkililerin helikopterlerle, yapımı 3,9 milyon sterline mal olan heykelin üzerine çiçek yağdırması planlanıyor.



Ambedkar'ın Mumbai'de inşaatı devam eden 137 metrelik heykeli ise dünyanın en uzun üçüncü heykeli olacak.

“Dev heykellerin ülkesi” Hindistan'da 2018'de açılışı yapılan Gujarat'taki dünyanın en uzun heykeli, 2008'de yapımı tamamlanan Çin'deki 153 metrelik Buda heykelinin rekorunu kırmıştı.

Ancak ülkede dev heykel furyası sürerken Patel’in en uzun heykel rekoru da kırılacak gibi görünüyor.

Uttar Pradeş eyaleti, Hindu tanrısı Ram'ın 221 metrelik bronz heykelini inşa etmek için kolları sıvadı. Mumbai'de de 17. yüzyılda yaşamış savaşçı kral Chhatrapati Shivaji Maharaj'ın 212 metre büyüklüğünde heykeli için hazırlıklar sürüyor.

Ülkede yıllar süren inşa çalışmalarında binlerce kişinin çalıştığı dev heykellere servet harcanması bazı eleştirilere yol açsa da yetkililer, heykellerin hem turizmi canlandıracağını hem de ülkenin milli gururunu yansıtacağını savunuyor.

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