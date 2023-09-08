Hindistan’da G20 seferberliği: Gecekondular yıkıldı, köpekler toplandı

Hindistan'da Erdoğan dahil birçok lideri buluşturacak G20 zirvesinde gündemin ilk sırasında Ukrayna'daki savaş var.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın en büyük 20 ekonomisinden oluşan G20 grubunun liderleri yıllık toplantıları için bugün Yeni Delhi’ye gelmeye başladılar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı G20 zirvesi öncesinde Hindistan’ın başkentindeki gecekondular yıkılırken, sokaklardaki başıboş maymunlar ve köpekler de toplandı. İki günlük zirvenin sorunsuz geçmesi için alınan güvenlik önlemleri kapsamında merkezi iş ve hükümet bölgesindeki iş yerleri, ofisler ve okullar kapatıldı.

ANLAŞMAZLIKLAR SÜRÜYOR

Fakat zirve, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş konusunda yaşanan derin fikir ayrılıkları nedeniyle akamete uğrama riskini taşıyor. Bu da, gıda güvenliği, borç sıkıntısı ve iklim değişikliği ile mücadele için işbirliğinin devam etmesini zorlaştırabilir.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel Yeni Delhi’de düzenlediği basın toplantısında, “Bildiri üzerinde bir anlaşmaya varmanın mümkün olup olmayacağını tahmin etmek zor. Hâlâ müzakere ediyoruz” dedi.

Toplantıya başkanlık eden Hindistan, zirvenin nihai bildirisinde, Rusya’nın Ukrayna’daki savaşının güçlü bir şekilde kınanması konusunda Batılı ülkelerin girişimini engelleyen Rusya ve Çin’in görüşlerinin de yer almasını istiyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping zirveye katılmayıp yerine Başbakan Li Qiang’ı gönderirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de zirveye katılmayacak.

ABD Başkanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman ve Japonya Başbakanı Fumio Kişida gibi liderlerin katılımlarını teyit etmeleriyle, Hindistan’ın bugüne kadar ev sahipliği yaptığı en yoğun katılımlı zirve yapılmış olacak.

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