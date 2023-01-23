Hindistan’da Modi ile ilgili belgesel olay oldu… Hükümet yasakladı

Hindistan, Modi belgeselini yasaklamak için olağanüstü hal yasalarına başvurdu. Ayrıca YouTube ve Twitter için de Başbakan Narendra Modi’yi eleştiren belgeselle ilgili videoları ve tweet’leri kaldırma talimatı verdi.

Sozcu.com.tr

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Hindistan’da hükümet, BBC’nin hazırladığı belgeseli yasaklamasıyla gündemde. 2002 Gujarat ayaklanmaları sırasında Başbakan’ın şiddet olaylarındaki rolüne değinen belgesel, hükümet tarafından yasaklanınca sansür tartışmaları gündeme geldi.

Hindistan’da, Hindistan Halk Partisi saflarındaki yükselişini ve Gujarat başbakanı olarak atanmasını izleyen iki bölümden oluşan belgeselin ilk bölümü hakkında tartışma çıktı. BBC ayrıca, Modi’nin davranışının o dönemde batılı diplomatlar ve İngiliz hükümeti tarafından eleştirildiğini gösteren notları da ortaya çıkardı.

Yaşanan şiddet olaylarında yaklaşık 1000 Müslüman öldü. Polis, pasif olmakla ve Modi, azınlık topluluğunu Hindu çetelerinden korumak için yeterince çaba göstermemekle suçlandı. Ancak Modi, tüm suçlamaları reddetti ve 2013’te de yüksek mahkeme heyeti, yargılanması için yeterli kanıt olmadığını söyledi.

YOUTUBE VE TWITTER PAYLAŞIMLARINA ENGEL

Belgeselin ilk bölümü geçen hafta Salı günü İngiltere’de yayınlandı. Hindistan’da ise yayınlanmadı, ancak içeriği sosyal medyada dolaşıyor. Bu yüzden Hindistan hükümeti, YouTube ve Twitter’a, Başbakan Narendra Modi’yi eleştiren belgeselle ilgili videoları ve tweet’leri kaldırma talimatı verdi. Hem YouTube hem de Twitter talimatlara uydu, dedi.

BBC ise yaptığı açıklamada, belgeselin “en yüksek editoryal standartlara göre titizlikle araştırılarak yapıldığını” söyledi.

BBC belgeseline getirilen yasak, Modi hükümetini sansür uygulamakla suçlayan muhalif siyasetçiler tarafından öfkeyle karşılandı. Muhalefet partisi Trinamool Kongresi milletvekili Mahua Moitra, bir klip bağlantısını tweetledi ve şöyle yazdı: “Dünyanın en büyük demokrasisinin imparatoru ve saray mensuplarının bu kadar güvensiz olması utanç verici.”

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