Hindistan’da Nipah virüsü alarmı: İki kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın güney eyaleti Kerala'da Nipah virüsü nedeniyle iki kişinin hayatını kaybettiği hükümet tarafından doğrulandı. Eyalet hükümetine yardım etmek ve virüsün yayılımını incelemek üzere bölgeye uzmanlar gönderildi.

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Hindistan Sağlık Bakanı Mansukh Mandaviya, başkent Yeni Delhi’de gazetecilere yaptığı açıklamada, Kerala’da Nipah virüsünden kaynaklı ölenler olduğunu doğruladı. Mandaviya, eyaletin Kozhikode bölgesindeki iki ölümün Nipah virüsünden kaynaklandığını ifade etti.

Uzmanlar, eyalet hükümetine yardım etmek ve virüsün yayılımını incelemek üzere bölgeye gönderildi.

Kerala sağlık departmanı dün Kozhikode’de iki “doğal olmayan ölüm” olduğunu bildirmişti. Ayrıca, Kerala’dan virüs kaptığı düşünülen dört kişiden alınan örneklerin test için Pune’deki Ulusal Viroloji Enstitüsü’ne gönderildiği aktarılmıştı.

NİPAH VİRÜSÜ HAKKINDA

Nipah virüsü, meyve yarasaları tarafından taşınıyor. Virüs, ateş, baş ağrısı, boğaz ağrısı, kas ağrısı, mide bulantısı ve kusma gibi grip benzeri semptomlara neden olabiliyor.

Kerala'da 2018 ve 2019’da Kerala’da iki kez Nipah salgını kaydedilmişti. 2021 yılında da bir çocuğun virüs yüzünden hayatını kaybettiği basına yansımıştı.

Virüs insanlara yarasa ve domuzlardan bulaşabildiği gibi, insandan insana da bulaşıyor.

Hem hayvanlarda hem de insanlarda hastalığa yol açan viral bir enfeksiyon olan Nipah virüsü, Malezya’nın Nipah bölgesinde ilk kez bir salgınla başlamıştı. (AA)

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