Hindistan’da yeraltından gelen tuhaf sesler deprem paniğine yol açtı
Türkiye’yi yasa boğan depremler, sık sık depremlerle karşı karşıya kalan ülkelerde de paniğe yol açıyor.
Türkiye'deki depremlerin yol açtığı yıkımın yakından takip edildiği Hindistan'da, yeraltından gelen tuhaf sesler panik yarattı.
Hint basınına göre, ülkenin batısındaki Maharaştra eyaletine bağlı Latur kentinde yaşayanlar, yeraltından gelen sesler nedeniyle büyük korku yaşadı. Kent sakinleri, seslerin depremin ön habercisi olduğunu düşünerek sokaklara çıktı.
Dün sabah saatlerinde duyulan seslerin kaynağı merak konusu oldu. Çok sayıda durumu kişi yerel yönetime bildirirken yetkililer de deprem takip kurumlarıyla temasa geçerek bölgedeki sismik hareketleri inceledi.
Yapılan incelemeler sonucu yetkililer, bölgede herhangi bir sismik aktivite yaşanmadığını bildirdi. Kentteki afet yönetim birimi yetkilisi Sakib Usmani, geçen haftalarda da benzer sesler duyulduğunu, incelemelerin devam edeceğini söyledi.
Bölgede 1993'ye yaşanan bir depremde yaklaşık 10 bin kişi hayatını kaybetmişti.