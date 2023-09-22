Hindistan’dan o yasaya onay… Mecliste kadınlara ayrılan sandalye sayısı artacak

Hindistan'da parlamentonun 2029'dan itibaren sandalyelerin yüzde 33'ünün kadınlara ayrılmasını öngören yasa tasarısı meclisten geçti.

Sozcu.com.tr

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Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman, yaptığı konuşmada, kadınların eşit temsilini amaçlayan söz konusu yasal düzenlemenin 2029’daki seçimlerde yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Parlamentonun alt kanadı ve eyalet meclislerinde 2029’dan itibaren sandalyelerin yüzde 33’ünün kadınlara ayrılmasına ilişkin yasal düzenleme, parlamentonun her iki kanadının da onayından geçti.

Düzenleme muhalefetin de desteğini alırken, 2029’da uygulanmaya başlayacak olmasının geç olduğu ve kadınlara karşı adaletsizlik olacağı iddiasıyla Mayıs 2024’teki genel seçimlerde hayata geçirilmesi çağrısı yapılıyor.

Adalet Bakanı Arjun Ram Meghwa, kadınların siyasette temsil oranının uluslararası alanda yaklaşık yüzde 24 olmasına karşın Hindistan’da nüfusun yaklaşık yüzde 48’ini oluşturan kadınların parlamentodaki temsil oranının ise yüzde 15,1 olduğuna dikkati çekti.

İktidardaki Bharatiya Janata Partisi (BJP), muhalefet partilerinin de desteğiyle 1996’dan bu yana kadınların eşit temsilini amaçlayan söz konusu yasal düzenleme üzerinde çalışırken, eyaletlerdeki yerel partilerin itirazıyla karşı karşıya kalınmasının süreci uzattığı belirtiliyor.

Ayrıca Hindistan’da kadınlar, erkeklerden daha kısıtlı haklara sahip olarak biliniyor. (AA)

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