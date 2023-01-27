Hırvat liderden Berlin’e tepki: ‘Rusya’yla savaşta olduğumuzdan haberim yoktu’

Hırvatistan Devlet Başkanı Zoran Milanovic, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un “Avrupa Rusya’yla savaşıyor” açıklamasına tepki göstererek “Benim bundan haberim yoktu. Almanya, Rusya’yla savaşta olabilir, kendilerine iyi şanslar. Umarım Berlin, 2. Dünya Savaşı’ndakinden daha şanslı olur” ifadelerini kullandı.

Sozcu.com.tr

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Hırvatistan Devlet Başkanı Zoran Milanovic, Almanya'nın Rusya'yla ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un “Avrupa Rusya'yla savaşıyor” açıklamasına değinen Milanovic, “Bundan Hırvatistan'ın haberi yoktu” dedi. Ukrayna'daki savaşın aslında ABD ve Rusya arasında sürdüğünü kaydeden Milanovic, “Alman bakan şimdi çıkmış bir arada durmamız gerektiğini söylüyor çünkü Rusya'yla savaşıyormuşuz. Bundan haberim yoktu. Almanya, Rusya'yla savaşta olabilir, kendilerine iyi şanslar. Umarım Berlin, 2. Dünya Savaşı'ndakinden daha şanslı olur” ifadelerini kullandı.

Hırvatistan'ın Almanya ve İngiltere gibi Ukrayna'ya askeri destek vermeyi düşünmediğini kaydeden Hırvat lider, “Savaşa mı girmemizi istiyorsunuz” diye konuştu. Uzun süredir siyasete olduğunu ama “böyle bir çılgınlığı” hiç görmediğini kaydeden Milanovic, Almanya ve ABD'nin Ukrayna'ya tank vermesinin savaşı uzatmaktan başka bir işe yaramayacağını belirtti.

“3. Dünya Savaşı” uyarısında bulunan Hırvat lider daha önce de Zagreb hükümetinin Ukrayna'ya askeri destek kararını sert dille eleştirmişti.

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